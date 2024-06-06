İsmet Taşdemir'den Jose Mourinho açıklaması!

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, Bodrum'a büyük bir gurur yaşattıklarını söyledi.İsmet Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarıyı oyuncu, yönetim ve taraftarlarla birlikte elde ettiklerini, tarih sayfalarına isimlerinin yazılmasının kendileri için çok değerli olduğunu kaydetti.Türkiye'nin en üst liginde oynayacaklarını hatırlatan Taşdemir, Süper Lig'in çok zor, güzel ve özel bir lig olduğunu, bu seviyeye layık olmaya çalışacaklarını belirtti.Kendilerini biraz daha ileri taşıyacak oyuncuları kardroya katmayı amaçladıklarını aktaran Taşdemir,diye konuştu.Süper Lig'de teknik adam anlamında da önemli isimlerle karşı karşıya geleceklerine dikkati çeken Taşdemir,ifadelerini kullandı.Mourinho'nun çok önemli bir teknik adamlık kariyeri bulunduğunu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da son iki sezonda takımını şampiyonluğa taşıdığını kaydeden Taşdemir,diyerek sözlerini tamamladı.