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İsmail Yüksek'ten gelecek kararı! Mourinho ile kritik görüşme

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, yeni sezondaki geleceğini netleştirmek için Jose Mourinho ile görüşecek. Forma garantisi alamazsa takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

calendar 22 Haziran 2025 11:28
İsmail Yüksek'ten gelecek kararı! Mourinho ile kritik görüşme
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu netleşmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon yeterince forma şansı bulamayan genç orta saha oyuncusu, teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

MOURINHO İLE GÖRÜŞECEK

Sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak ilk 11'de yer alamayan İsmail, A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek adına kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde forma süresini artırmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Jose Mourinho ile bire bir görüşme yapacak.


SÜRE BULAMAZSA AYRILACAK

Yapılacak görüşmede Portekizli çalıştırıcının kendisi hakkındaki planlarını öğrenmek isteyen İsmail Yüksek, yeterli süre alamayacağı düşüncesine kapılması durumunda takımdan ayrılma seçeneğini masaya yatıracak.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergilemişti. 


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