İsmail Yüksek'ten gelecek kararı! Mourinho ile kritik görüşme

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması sürerken, milli futbolcu İsmail Yüksek'in durumu netleşmeye başlıyor. Geçtiğimiz sezon yeterince forma şansı bulamayan genç orta saha oyuncusu, teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
MOURINHO İLE GÖRÜŞECEK
Sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak ilk 11'de yer alamayan İsmail, A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek adına kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde forma süresini artırmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Jose Mourinho ile bire bir görüşme yapacak.
SÜRE BULAMAZSA AYRILACAK
Yapılacak görüşmede Portekizli çalıştırıcının kendisi hakkındaki planlarını öğrenmek isteyen İsmail Yüksek, yeterli süre alamayacağı düşüncesine kapılması durumunda takımdan ayrılma seçeneğini masaya yatıracak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergilemişti.
MOURINHO İLE GÖRÜŞECEK
Sarı-lacivertli ekipte düzenli olarak ilk 11'de yer alamayan İsmail, A Milli Takım'daki yerini kaybetmemek adına kritik bir adım atmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde forma süresini artırmak isteyen 25 yaşındaki oyuncu, Teknik Direktör Jose Mourinho ile bire bir görüşme yapacak.
SÜRE BULAMAZSA AYRILACAK
Yapılacak görüşmede Portekizli çalıştırıcının kendisi hakkındaki planlarını öğrenmek isteyen İsmail Yüksek, yeterli süre alamayacağı düşüncesine kapılması durumunda takımdan ayrılma seçeneğini masaya yatıracak.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 30 resmi maça çıkan İsmail Yüksek, 2 asistlik performans sergilemişti.
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