İsmail Kartal, Jesus'u solladı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon 11 maçta 32 gole ulaştı. Sarı-lacivertliler geçen yıl Jorge Jesus idaresinde aynı periyotta 26 kez gol sevinci yaşamıştı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal, Jesus'u solladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 09:52
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezona oldukça sükseli başladı.

Sarı-lacivertli takım, lig ve Avrupa maratonunda oynadığı 11 maçı da kazanmayı bildi.

Kartal'ın ekibi söz konusu 11 maçta rakip filelere tam 32 gol gönderdi. İsmail Kartal, bu sayıyla birlikte selefi Jorge Jesus'u da geride bıraktı.

Jorge Jesus'lu Fenerbahçe geçen sezon aynı periyotta 26 gol atmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery