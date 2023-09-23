İsmail Kartal, Jesus'u solladı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezona oldukça sükseli başladı.
Sarı-lacivertli takım, lig ve Avrupa maratonunda oynadığı 11 maçı da kazanmayı bildi.
Kartal'ın ekibi söz konusu 11 maçta rakip filelere tam 32 gol gönderdi. İsmail Kartal, bu sayıyla birlikte selefi Jorge Jesus'u da geride bıraktı.
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe geçen sezon aynı periyotta 26 gol atmıştı.
Sarı-lacivertli takım, lig ve Avrupa maratonunda oynadığı 11 maçı da kazanmayı bildi.
Kartal'ın ekibi söz konusu 11 maçta rakip filelere tam 32 gol gönderdi. İsmail Kartal, bu sayıyla birlikte selefi Jorge Jesus'u da geride bıraktı.
Jorge Jesus'lu Fenerbahçe geçen sezon aynı periyotta 26 gol atmıştı.