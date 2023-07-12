İsmail Kartal'ın maaşı belli oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın alacağı maaş ve primler belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın maaşı belli oldu
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12 Temmuz 2023 13:08
Fenerbahçe'nin bir yıllık imza attırdığı teknik direktör İsmail Kartal'a ödeyeceği ücretin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.

PRİMLER

Sarı-lacivertli yönetim, takımın şampiyon olması halinde Kartal'a 20 milyon TL, Türkiye Kupası'nı alması halinde 3.5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2.5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu içinse 10 milyon TL daha ödeme yapacak. Kartal ücretini taksitler halinde alacak.

Fenerbahçe'de üçüncü döneminde başlayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekip ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.



 
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