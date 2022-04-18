Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında, maç başı puan ortalaması en yüksek Teknik Direktör İsmail Kartal oldu. 47 maçta 104 puan toplayan başarılı çalıştırıcı, 2.21'lik puan ortalaması yakaladı.



İSMAİL KARTAL'DAN MUAZZAM BAŞARI



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de kendi sahasında Göztepe'yi 2-0'lık skorla mağlup ederek galibiyet serisini 5'e, yenilmezlik serisini ise 9'a çıkardı. Bitime 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirme başarısı gösteren İsmail Kartal'ın öğrencileri lig ikinciliği için de büyük avantajı yakaladı.



Kartal, bu yenilmezlik serisiyle, tarihi bir performans sergilemiş oldu. Süper Lig'de Fenerbahçe'yi en az 15 maç çalıştıran yerli hocalar arasında maç başı puan ortalaması en yüksek Teknik Direktör İsmail Kartal oldu.



MUSTAFA DENİZLİ'Yİ GERİDE BIRAKTI



Sarı-Lacivertli takımın başında 47 maça çıkan Kartal, 104 puan toplamayı başardı ve 2.21'lik puan ortalaması tutturdu. 60 yaşındaki teknik adam bu etkili performansıyla yerli antrenörler arasında zirvede yer aldı.



İsmail Kartal'a yakın grafik sergileyen diğer isim Mustafa Denizli... Fenerahçe'nin başında 51 maça çıkan Denizli 2.16'lık puan ortalaması yakaladı. 3. sırada ise Aykut Kocaman var.



KARAR SEZON SONUNDA



142 maçta toplam 296 puan toplamayı başaran Aykut Kocaman 2.08'lik puan ortalaması tutturdu. 30 maçta 59 puan kazanan Erol Bulut ise 1.97'lik ortalama ile dördüncü sırada yer aldı.



5. sırada ise 'Rambo' lakaplı Turhan Sofuoğlu yer aldı. Sofuoğlu ise 19 maçta 36 topladı ve 1.89'luk ortalama yakaladı. İsmail Kartal'ın bu performansı sonrası takımda kalma ihtimali yükseliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon sonunda kararını verecek.



