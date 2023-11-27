İsmail Kartal'dan sonra 17 sene sonra bir ilk

Fenerbahçe'nin sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayla beraber teknik direktör İsmail Kartal 17 sene sonra bir ilki başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan sonra 17 sene sonra bir ilk
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27 Kasım 2023 12:25
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı. Ligde 34 puana ulaşan sarı-lacivertliler, tekrardan liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sonucun ardından tecrübeli teknik adam İsmail Kartal, 17 sene sonra bir ilki yaşadı.

KÖTÜ GİDİŞAT SONLANDI

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, sonrasında oynadığı Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında puan kayıpları yaşadı. Son galibiyetine Pendikspor maçında ulaşan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü de mağlup ederek 2 maçlık kötü gidişata son verdi.

Bu galibiyetle puanını 34'e yükselten Fenerbahçe, averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda yer alıyor.

17 SENE SONRA BİR İLK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu maçtan galibiyet ile ayrılarak adını tarihe yazdırdı. Opta'nın verilerine göre, bu sezon oynadığı 13 Süper Lig maçının 11'ini kazanan Fenerbahçe, ligin bu aşamalarındaki en yüksek sayısını tekrarladı.

Bu alanda rekor 2005-2006 yılında Christoph Daum'a aitti.

İşte bu başarıyı yaşayan teknik direktörler:

2023/24 (İsmail Kartal)

2005/06 (Christoph Daum)

2004/05 (Christoph Daum)

1995/96 (Carlos Alberto Parreira)

1959 (Ignace Molnar)

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