Teknik Direktörü, Milli ara sonrasın futbolcularının motivasyonunu en yüksek noktada tutmanın hesaplarını yapıyor. Bu kapsamda futbolcularına yönelik net bir konuşma yapan Kartal, futbolcularına önemli uyarılarda bulundu.Fenerbahçe, sezona erken başladı ve iki kulvarda birden mücadele etti. Bunun yanı sıra eylül, ekim ve son olarak da bu ay Milli mesai haftaları yaşandı. Birçok futbolcu, ülkeleri için ter döktü. İsmail Kartal'ın, özellikle Milli dönüşlerde yaşanan motivasyon kaybının önüne geçmek için öğrencilerine bir konuşma yaptığı kaydedildi. Mart ayına kadar Milli maç olmadığını hatırlatan başarılı teknik adamın,ifadelerini kullandığı belirtildi.Sezona büyük hedeflerle ve son derece başarılı bir şekilde başladıklarını dile getiren tecrübeli çalıştırıcının,şekilde konuştuğu kaydedildi.