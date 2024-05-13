İsmail Kartal'dan Kayseri maçı öncesi bir ilk!

3-0 galip geldikleri Kaysersipor maçı öncesi saha ortasında oyuncularını toplayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "İnanmaya devam edin" mesajı verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Kayseri maçı öncesi bir ilk!
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13 Mayıs 2024 11:34
Kayserispor karşılaşması için soyunma odasındaki dolaplara her oyuncunun kendi dilinde, "Bizim için, ailemiz için" notu yazdıran Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, mücadele öncesi de bir ilke imza attı.

Tecrübeli çalıştırıcı, seremoniden hemen sonra sahaya girdi ve takımı ortada topladı. Oyuncularına seslenen Kartal, "Rakibimizin ne yaptığından bağımsız kendi maçımıza odaklanacağız. Sizden inancınızı sürdürmenizi istiyorum" mesajı verdi.

ANELKA KADIKÖY'DE

SARI-lacivertli ekibin eski yıldızlarından Nicolas Anelka, dün Fenerbahçe-Kayserispor maçını tribünden takip etti. Şu anda Ümraniyespor'da CEO olarak görev yapan eski oyuncuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. 

 
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