İsmail Kartal'a Rusya'dan talip çıktı!

Spartak Moskova, teknik direktörlük koltuğu için İsmail Kartal'ı gündemine aldı. Rus ekibinin, Türk teknik adam ile görüşme planı yaptığı ifade edildi.

calendar 29 Ağustos 2025 14:47
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'a Rusya'dan talip çıktı!
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından İsmail Kartal'a Rusya'dan talip var.

Rusya Premier Lig'e kötü başlangıç yapan Spartak Moskova'da hoca arayışları erken başladı. Ligin ilk altı karşılaşmasında yalnızca iki galibiyet elde eden Spartak'ta gündeme gelen yeni isim İsmail Kartal oldu.

Son olarak Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katan Moskova ekibinde yönetim sportif değişikliğe gitmek isterken Rafa Benitez ile birlikte İsmail Kartal'ın ismi ön plana çıktı. Boşta olan İspanyol teknik adamın göreve sıcak bakmadığı ifade edilirken Rus ekibinin İsmail Kartal ile görüşme planı yaptığı ifade edildi.


Öte yandan Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yol ayrımına gidilmesinin ardından İsmail Kartal, sarı lacivertliler için de ciddi aday pozisyonunda. Teklif gelmesi durumunda tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
