İsmail Kartal'a İran'da büyük onur!

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ayın teknik direktörü seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'a İran'da büyük onur!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2025 21:43
İran Ligi (Persian Gulf Pro League) ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Persepolis'te 9 maçtır görev yapan 63 yaşındaki teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

KARTAL'IN PERFORMANSI

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı.

LİGDE 2. SIRADA

Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP SHAMS AZAR

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery