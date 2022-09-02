Islıklanmayı yediremedi, Beşiktaş'tan ayrıldı!

"TARAFTAR BENİ İSTEMİYOR"

BEŞİKTAŞ'TAN ALDIĞININ YARISINA İMZA ATTI

"O TEPKİLERİ HİÇ UNUTAMAM"

Avrupa'da transferin son gününde Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı... Siyah beyazlıların geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan Transfer ettiği Kenan Karaman Schalke'ye transfer oldu.Kenan'ın sürpriz ayrılığının nedeni siyah beyazlı taraftarların kendisine karşı tutumu oldu. Geçen haftaki Sivas maçında oyuna girerken taraftarların ıslıkladığı milli futbolcu büyük üzüntü yaşarken aynı gece saat 02.00 sularında başkan Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak "Başkanım tribünlerin beni yuhalamasına çok üzüldüm, gözüme uyku girmiyor. Böyle devam edemem, ayrılmak istiyorum" dedi. Oyuncusunu teselli etmeye çalışan Çebi ise "Sen disiplinli bir oyuncusun. Biz senden çok memnunuz, bırakmak istemiyoruz" dedi.Başkan Çebi'nin kalması yönündeki sözlerine karşın Kenan kararlıydı:"Başkanım beni bırakın. Ne kadar alacağım varsa da siliyorum. Lütfen bonservisimi verin. Bu saatten sonra istenmediğim yerde kalamam. Sizin ve yönetimin arkamda olduğunuzu biliyorum ama taraftar istemezken kalmamın manası yok."Tüm alacaklarından vazgeçen Kenan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken Kenan Beşiktaş'tan aldığı ücretin yarısına Schalke'ye imza attı.Kenan Karaman, ayrılığıyla ilgili Hürriyet'ten İsmail Er'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Beşiktaş'a gelirken pazarlık yapmadım. Ne söyledilerse 'Evet' dedim. Ancak taraftarlar bir türlü beni benimsemedi. Sivasspor maçında oyuna girerken ıslıklanmamı unutmayacağım. Beşiktaş'a hizmet etmek için geldim. Faydalı olmak için elimden gelen bütün çabayı gösterdim. Şimdi Almanya'ya dönüyorum. Herkese elveda. Haklarını helal etsinler."