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İskoçya'da Celtic, Rangers'ı avladı ve gelenek bozulmadı

İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers karşılaştı ve bu maçta şampiyon belli oldu

İskoçya'da Celtic, Rangers'ı avladı ve gelenek bozulmadı
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29 Nisan 2018 15:52
İskoçya Ligi'nde Şampiyonluk Grubu'nda 35. hafta mücadelesinde Celtic ile Rangers kozlarını paylaştı

Celtic Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Celtic 5-0'lık skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Lige ambargo koyan Celtic, ezeli rakibine acımazken golleri 14. ve 41. dakikalarda Odsonne Edouard, 45'te James Forrest, 47'de Tomas Rogic, 53'te Callum McGregor kaydetti

Alınan bu sonucun ardından puanını 78'e yükselten Celtic bitime 3 hafta kala fişi çekeren ligde üst üste 7. kez şampiyon oldu. Rangers ise 65 puanda kaldı

Celtic, İskoçya'da toplam şampiyonluk sayısını ise 47 yaptı







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