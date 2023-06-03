İskenderunspor ve Anagold 24Erzincanspor tur atladı

TFF 2.lig'de play off maçları oynanmaya devam ediyor. ikinci tur rövanş maçları sonucunda İskenderunspor ile Anagold 24Erzincanspor tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
İskenderunspor ve Anagold 24Erzincanspor tur atladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2023 23:21
Son güncelleme 03 Haziran 2023 23:22
TFF 2. Lig gruplarında play-off 2. tur rövanş maçları yapıldı.

Kırmızı Grup'ta İskenderunspor, 3-1 kazandığı müsabakanın rövanşında 1461 Trabzon FK'ye 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu. İskenderunspor, üçüncü turda normal sezon ikincisi Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.

Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor ile yaptığı ilk maçı 2-1 kazanan Anagold 24Erzincanspor, rövanşı aynı skorla kaybetti. Uzatma bölümü de aynı skorla sona erince maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Erzincan temsilcisi, 3. tura yükseldi.

Anagold 24Erzincanspor, üçüncü turda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri, Spor Toto 1. Lig vizesi alabilmek için yeri daha sonra açıklanacak tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery