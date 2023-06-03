İskenderunspor ve Anagold 24Erzincanspor tur atladı

TFF 2. Lig gruplarında play-off 2. tur rövanş maçları yapıldı.



Kırmızı Grup'ta İskenderunspor, 3-1 kazandığı müsabakanın rövanşında 1461 Trabzon FK'ye 1-0 yenilse de tur atlayan taraf oldu. İskenderunspor, üçüncü turda normal sezon ikincisi Bucaspor 1928 ile karşılaşacak.



Beyaz Grup'ta ise Esenler Erokspor ile yaptığı ilk maçı 2-1 kazanan Anagold 24Erzincanspor, rövanşı aynı skorla kaybetti. Uzatma bölümü de aynı skorla sona erince maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanan Erzincan temsilcisi, 3. tura yükseldi.



Anagold 24Erzincanspor, üçüncü turda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.



Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri, Spor Toto 1. Lig vizesi alabilmek için yeri daha sonra açıklanacak tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.





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