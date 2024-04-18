İskenderunspor'da hedef TFF 1. Lig'e yükselmek

Geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İskenderunspor, play-off'lardan üst lige yükselmeyi hedefliyor.



Depremlerin ardından bir süre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalışan, ardından kente dönen Hatay ekibi, tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.



İskenderunspor ekibi, üst lige yükselmek için çalışmalarına devam ediyor.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 6. sırada bulunan İskenderunspor, konumunu koruyup play-off'lara kalarak buradaki mücadelenin ardından gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele etmeyi amaçlıyor.



Başkan Bolat: "1. Lig'e çıkmaya çalışacağız"



Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon tüm olumsuzluklara rağmen play-off'lara kaldıklarını anımsattı.



Depremlerden önce, yenisinin yapılması için yıkılan statta en son 8 bin seyirciyle maça çıktıklarını söyleyen Bolat, "Depremzede bir takımız, depremin etkileri çoğu yerde geçiyor fakat İskenderunspor için daha geçmedi." dedi.



Bolat, depremin yaşanmasına rağmen hedefleri için İstanbul'da maçlara hazırlandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Depremden sonra İstanbul'a gittiğimizde sadece başarıyı düşündük. Riva'da güzel bir havamız vardı. İlk yarı depremden önce aldığımız puanlarla iyi bitirmiştik maçları. Şampiyonluğu geçen sene zorladık ama olmadı. Enerjiyi düşüren en büyük etken deprem, ekonomik şartlarımız ve stadyumumuzun olmaması. Bunlar tekrardan sağlanırsa, gelecek sene için bu takımın gerekli reaksiyonu göstereceğine inanıyorum. Hedefimiz play-off'a girip gidebildiğimiz yere kadar giderek, TFF 1. Lig'e çıkmaya çalışmak."



Teknik Direktör Traş: "Yolumuza devam ediyoruz"



İskenderunspor Teknik Direktörü Ender Traş da depreme rağmen yılmadıklarını ve hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.



Kendisinin ve tüm sporcuların depremden etkilendiğini aktaran Traş, şunları kaydetti:



"Takımdaki çocuklar depremi yaşadıkları halde bu takımı bırakmadı, bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Oyuncu bazında baktığımız zaman 25 kişilik kadrodan belki çekirdek kadro olarak biraz eksiğiz ama o eksikliğe rağmen takım buraya çok iyi ve özverili şekilde geldi. Takıma hepimizin güveni var. Bizim başkanımıza da güvenimiz var. Başkanımız 3 sene önce geldiği zaman bir strateji belirledi. Başkanımızın bu takımı TFF 1. Lig'e çıkarmak gibi bir misyonu vardı. Eninde sonunda bu misyona ulaşabileceğimizi düşünüyorum."



TFF 2. Lig'de Kırmızı ve Beyaz grupları lider bitiren takımlar doğrudan TFF 1. Lig'e yükseliyor. Her grupta lideri takip eden beşer takım da play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.



