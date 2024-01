İşitme engelli atlet, dünya şampiyonluğu için her gün 10 kilometre koşuyor

Bursa'da 11-12 Kasım 2023'te düzenlenen İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Bitlisli milli atlet Yusuf Baydur, dünya şampiyonasında da aynı başarıyı elde etmek için her gün kilometrelerce koşuyor.



Bitlis'te 5 yıl önce başladığı atletizmde 4 kez Türkiye şampiyonu olan ve bu spor sayesinde hayatı değişen Baydur, milli takımın vazgeçilmez sporcularından olmak için çaba gösteriyor.



Son olarak geçen yıl 11-12 Kasım'da Bursa'da yapılan Türkiye İşitme Engelliler Salon Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre büyükler kategorisinde şampiyon olan Baydur, dünya şampiyonluğu hedefi için ter döküyor.



Bu hedefine ulaşmak için kentteki diğer sporcularla aynı pistte antrenmanlarını sürdüren Baydur, her gün 10 kilometre koşarak güç depoluyor.



Yüzde 83 engeli bulunan ve işitme cihazı kullanan Baydur, AA muhabirine, bu yıl Tayvan'da yapılması planlanan dünya şampiyonasında altın madalya kazanma hayali kurduğunu söyledi.



Atletizm sayesinde hayatının değiştiğini, çok farklı deneyimlerinin olduğunu anlatan Baydur, "En son Bursa'da katıldığım yarışmada şampiyon oldum. Temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Hedefim burada birinci olmak. İnşallah madalyayla döneceğim ve olimpiyatlara katılacağım. Çalışmalarım devam ediyor." dedi.



Cihazını çıkardığında takım arkadaşlarıyla işaret diliyle anlaştığını belirten Baydur, "Arkadaşlarım beni anlıyor. Antrenman bittikten sonra cihazı takıp normal hayata devam ediyorum. Alıştığım için artık atletizm zor değil. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başlarda zordu ama sürekli çalıştım. Bu sporu yaptığım için mutluyum. Spor sayesinde hayatım değişti. Benim durumumda olan herkese tavsiye ediyorum. Evde zaman öldürmek yerine kendilerini iyi hissedecekleri alanlara yönlenebilirler." diye konuştu.



- Antrenör Hıdır Aydın: "Yusuf, insanlar için iyi bir örnek"



Atletizm Milli Takım Antrenörü Hıdır Aydın ise Baydur'un en büyük hedefinin olimpiyatlarda koşmak olduğunu dile getirdi.



Bunun için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aydın, "Yusuf profesyonel bir sporcu ve her geçen gün kendini geliştiriyor. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne yerleşerek yeni sporcular yetiştirmek istiyor. Adaptasyon ve motivasyonu çok üst düzeyde. Antrenmanlarını diğer sporcularla yaparak onlara katkı sunuyor. Özellikle tempo idmanlarında çok iyi. Yusuf, yollarda ve pistlerde koşuyor, kros yapıyor, kuvvet çalışmalarında her zaman yer alıyor. Azimli biri. Engeli, onun için bahane değil. O da bunun farkında. Yusuf insanlar için iyi bir örnek. Onun sayesinde temelden gelen çok fazla sporcumuz oluyor. Yusuf, onlara ağabeylik yapacak." değerlendirmesinde bulundu.



Sporcusunun arkadaşlarıyla işaret dilini kullanarak anlaştığını aktaran Aydın, "Yusuf'un hedefinde öncelikle temmuz ayında yapılacak dünya şampiyonası var. Akabinde olimpiyatlar var. Her zaman olimpiyatlar olacak gibi çalışıyor, antrenmanlarını ciddiyetle sürdürüyor." dedi.