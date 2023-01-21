İsak Vural için Fenerbahçe'ye sürpriz teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.



Sarı-Lacivertlilerin geçen sezon akademiye transfer ettiği 16 yaşındaki yetenek için İsveç basınından önemli bir iddia geldi. Buna göre ülkenin iki kulübü Hammarby ve AIK Solna, İsak Vural'ı kiralamak için harekete geçti.



Fenerbahçe, 28 Şubat 2022'de İsak Vural'ı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Genç yaşta kanıtladığı yeteneğiyle dikkat çeken ve Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan genç oyuncu, Fenerbahçe'nin geleceği adına büyük önem taşıyan isimlerden birisi olarak görülüyor.









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