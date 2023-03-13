Serbest oyuncu Isaiah Thomas, yakın zamanda NBA'e geri dönüş ihtimalini göz ardı etmediğini söyledi.



Thomas, 2022'nin Mart ayında Charlotte Hornets ile sezonun bir bölümü için sözleşme imzaladığı zamandan beri NBA'de forma giymemişti.



Artık ligde kendine yer bulamayan birkaç eski All-Star'dan biri olsa da, Thomas NBA'e geri dönüş ihtimaline kapıyı kapatmadığını şu şekilde açıkladı:



"Çalışmayı bırakmıyorum. Umuyorum ki yakında beklediğim mesajı atarlar. Şu sıralar bilindiği gibi, yalnızca aileme bakıyorum ve çalışmayı sürdürüyorum. Elimden geldiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. Halen NBA'de oynamak istiyorum ve bu gerçekleşene kadar da devam edeceğim.



Son birkaç haftadır iki takımla konuşuyorum. Umarım, bu hafta sonuna veya önümüzdeki hafta başına kadar bir karara varırlar. Ama her ay takımlarla iletişim halindeyim.



Yakında olacak, biliyorum; sadece beni isteyen takımı bulmam gerekiyor. Menajerim ve temsilcilerim bu işi çözmeye çalışıyor. Tabii ki denizaşırı ülkelerden çok fazla ilgi var, ama şu anda böyle bir şeyi aklımdan bile geçirmiyorum. Nihai hedefim NBA'de oynamak. Tek istediğim bu."



Thomas, ligde en son oynadığı Hornets ekibiyle çıktığı 17 maçta, ortalama 12.9 dakika süre alarak 8.3 sayı ortalaması yakalamıştı.





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