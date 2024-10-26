Isaac Solet: 'Göztepe'nin gücü dinamik oyuna dayanıyor'

Göztepe'nin Orta Afrika'lı oyuncusu Isaac Solet, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"Aslında biz hocamızın planını takip ettik. Zaten oyun planımız buydu. Presi ve baskılı oyunu 10 kişi kaldığımızda da devam ettirdik. Göztepe'nin gücü aslında bu, dinamik oyuna dayanıyor. Oyundan ve galibiyetten dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum."