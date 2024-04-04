Irkçılığa tepki gösteren Cheikh Sarr 2 maç ceza aldı

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Disiplin Komitesi, 3. Lig'de 30 Mart'ta oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçında tribünden kendisine ırkçı söylemde bulunan bir taraftara tepki gösteren Rayo Majadahonda'nın Senegalli kalecisi Cheikh Sarr'a 2 maç men cezası verdi.



Disiplin komitesi, İspanya basınında büyük tepki çeken ve kaleci Sarr'a destek verilen futbolda ırkçılıkla ilgili olayda beklenmeyen bir karar açıkladı.



Komite, kendisine ırkçı söylemde bulunan taraftarın tribünde yanına giderek tepki gösteren kaleci Sarr'ın bu tavrını aşırı bularak, bu futbolcuya 2 maç men cezası verdi.



Komite ayrıca ev sahibi Sestao Kulübüne 6 bin avro para ve iki maç seyircisiz oynama cezalarını verirken, Sarr'ın yaşadığı olaya tepki olarak sahayı terk eden ve oynamayı reddeden Rayo Majadahonda'nın da 3 puanını sildi.



3. Lig 1. Grup'ta 30 Mart Cumartesi günü oynanan Sestao-Rayo Majadahonda maçının 87. dakikasında yaşanan olayda, tribünden gelen ırkçı söyleme karşı tepki gösteren ve kendisine hakarette bulunan kişinin yanına giderek tartışan Sarr, hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atılmıştı.



Bu karardan sonra sahayı terk eden Rayo Majadahonda takımı da geri dönmeyi reddedince, maç tatil edilmişti.



RFEF, bu olaydan sonra futbolda ırkçılığı kınayan bir açıklama yapsa da kırmızı kart gören Sarr'a 2 maç ceza verildi.



İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, bugünkü manşetini Sarr'a ayırarak, "Eğer RFEF futbolda ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek istiyorsa Senegalli kaleciye ceza vermemeli" ifadesini kullanmıştı.



RFEF Disiplin Komitesi bugün açıkladığı diğer bir kararda, La Liga'nın 30. haftasında oynanan Getafe-Sevilla maçında Sevillalı futbolcu Marcos Acuna'yı hedef alan ırkçı tezahüratlardan dolayı Getafe Kulübüne 27 bin avro para ve 3 maç kısmi tribün kapatma cezası verildiğini duyurmuştu.



