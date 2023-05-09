Irkçı tezahürata tribün kapatma cezası!

Juventuslu Dusan Vlahovic'e ırkçı tezahürat yapan Atalanta tribününe kapatma cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Irkçı tezahürata tribün kapatma cezası!
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09 Mayıs 2023 16:20
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta, son oynadıkları Juventus karşılaşmasında taraftarlarının konuk ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik ırkçı tezahüratları sebebiyle bir maç tribün kapama cezası aldı.

Serie A Yönetimi'nden yapılan açıklamada, sportif ceza işlerine bakan spor yargıcı Gerardo Matrandrea, 34. haftada oynanan ve konuk takımın 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren Atalanta-Juventus maçındaki tribün hadiselerine ilişkin kararını duyurdu.

Atalanta taraftarlarının bulunduğu kuzey kale arkası tribününden Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e yönelik aşağılayıcı, ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar sebebiyle bu tribüne 1 maç kapatma cezası verildi.

Ev sahibi taraftarların maç boyunca Vlahovic'e "Sen bir çingenesin" şeklinde bağırdıkları basına yansımış ve gündem yaratmıştı.

Söz konusu maçta Juventus, Atalanta'yı 56. dakikada Samuel Iling Junior ve 90+8.dakikada Vlahovic'in golleriyle 2-0 yenmişti.

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