Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-lacivertli takım 10 kişi kaldı.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "VAR" incelemesinin ardından Leo Dubois'e 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ise itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "VAR" incelemesinin ardından Leo Dubois'e 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ise itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ