İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde oyundan atıldı.

Haber; Sporx.com
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İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü
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08 Ocak 2023 20:59
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sarı-lacivertli takım 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, "VAR" incelemesinin ardından Leo Dubois'e 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş ise itirazları nedeniyle yedek kulübesinde sarı kart gördü.

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