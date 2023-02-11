İrfan Can'dan depremzedeye: "En büyük sensin!"

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, minik depremzede cevap verdi. İrfan Can, "En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İrfan Can'dan depremzedeye: 'En büyük sensin!'
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11 Şubat 2023 17:37
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi sonrasında enkazdan çıkarılan minik Fenerbahçe taraftarı, İrfan Can Kahveci'ye mesaj gönderdi.

Sarı-lacivertli takımda en sevdiği futbolcunun İrfan Can Kahveci olduğunu söyleyen minik depremzede, videoda "En büyük İrfan Can Kahveci, en büyük Fenerbahçe" dedi.

Paylaşılan videoya yanıt veren İrfan Can Kahveci şu ifadeleri kullandı: "Selamını aldım kardeşim, çok teşekkür ederim. En büyük, en güçlü sen ve orada mücadele edenlersiniz. En yakın zamanda beraber olacağız"
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