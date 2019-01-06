Inter'den Arjen Robben bombası

Sezon sonu için Diego Godin ile anlaşmaya varan Inter, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.Inter'in, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjen Robben'i de transfert etmek istediği ortaya çıktı. İtalyan basınında yer alan haberde 34 yaşındaki Robben'i sezon sonu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen temaslara başladı.Tecrübeli Hollandalı orta saha oyuncusu Robben'in de kariyerini sonlandırmadan önce Serie A'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.Arjen Robben bu sezon Bayrr Münih formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 5 gole imza attı.