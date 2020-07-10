Inter yine kazanamadı, üçüncülüğü kaptırdı

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Inter, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu.



Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



2. dakikada Lazovic'in golüyle öne geçen Verona ilk yarıyı önde kapattı. Inter'de uyanışı gerçekleştiren isim 49. dakikada Candreva oldu. 55. dakikaya gelindiğinde ise Candreva'nın çabaları sonucunda Dimarco kendi kalesine attığı golle Inter'i öne geçirdi. 86. dakikada ise Portekizli deneyimli oyuncu Miguel Veloso'nun golü maça dengeyi getirdi ve puanlar paylaşıldı.



Bu sonucun ardından Inter 65 puana yükseldi ve 9 maçlık seri yakalayan Atalanta'nın gerisinde haftayı 4. sırada tamamladı. Hellas Verona ise 43 puana yükselerek orta sıralarda kalmayı sürdürdü.



