Inter taraftarından Lukaku'ya mesaj: "Yağmurdan kaçanlar değil..."

Geçtiğimiz sezon Inter'den Chelsea'ye transfer olan ve yaptığı açıklamada İngiltere'ye transfer olduğu için pişman olduğunu belirten yıldız forvet Romelu Lukaku'ya, Inter taraftarından ilginç bir yanıt geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Inter taraftarından Lukaku'ya mesaj: 'Yağmurdan kaçanlar değil...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Aralık 2021 18:27
Inter'in eski forveti Romelu Lukaku, Chelsea'ye transfer olduğu için pişman olduğunu belirtirken, İtalyan ekibinin taraftarlarından flaş bir cevap geldi.

Inter taraftarları San Siro Stadı'nın önüne astıkları pankartla yıldız forvete; "Yağmurdan kaçanlar değil, fırtınada kalanlar önemlidir. Hoşçakal Romelu." mesajını yolladı.

Belçikalı oyuncu, bu hafta verdiği demeçte Londra ekibindeki rolünden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş, Inter'den ayrıldığına pişman olduğunu söyleyerek: "Böyle olmamalıydı. Inter hep kalbimde olacak, bir gün geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Lukaku , 2021 yazında 115 milyon euro karşılığında Inter'den Chelsea'ye transfer olmuştu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.