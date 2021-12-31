Inter taraftarından Lukaku'ya mesaj: 'Yağmurdan kaçanlar değil...'

Inter'in eski forveti Romelu Lukaku, Chelsea'ye transfer olduğu için pişman olduğunu belirtirken, İtalyan ekibinin taraftarlarından flaş bir cevap geldi.



Inter taraftarları San Siro Stadı'nın önüne astıkları pankartla yıldız forvete; "Yağmurdan kaçanlar değil, fırtınada kalanlar önemlidir. Hoşçakal Romelu." mesajını yolladı.



Belçikalı oyuncu, bu hafta verdiği demeçte Londra ekibindeki rolünden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmiş, Inter'den ayrıldığına pişman olduğunu söyleyerek: "Böyle olmamalıydı. Inter hep kalbimde olacak, bir gün geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.



Lukaku , 2021 yazında 115 milyon euro karşılığında Inter'den Chelsea'ye transfer olmuştu.





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