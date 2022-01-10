İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 2-1'lik skorla kazandı.



Inter, 17. dakikada Lautaro ile fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Gol öncesinde ofsayt tespit edildi.



Alessandro Bastoni, 30. dakikada Inter'i öne geçiren golü attı. Ciro Immobile, 35. dakikada bu gole cevap verdi.



67. dakikada Inter'in bir diğer stoperi Milan Skriniar, Inter'e galibiyeti getiren golü attı.



Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemedi.



1 maç eksiğine karşın liderlik koltuğunu devralan Inter, ligde üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 49'a yükseltti. Lazio ise üst üste 2. yenilgisini alarak 32 puanda kaldı.



Inter, gelecek hafta Atalanta'ya konuk olacak. Lazio ise Salernitana deplasmanına gidecek.





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