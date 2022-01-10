Inter gümbür gümbür! Üst üste 8. galibiyet

Inter, Lazio'yu da mağlup ederek 1 maç eksiğine karşın İtalya Serie A'da liderlik koltuğunu devraldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Inter gümbür gümbür! Üst üste 8. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2022 00:43
İtalya Serie A'nın 21. haftasında Inter ile Lazio karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter, 2-1'lik skorla kazandı.

Inter, 17. dakikada Lautaro ile fileleri havalandırdı ancak bu gol VAR uyarısıyla iptal edildi. Gol öncesinde ofsayt tespit edildi.

Alessandro Bastoni, 30. dakikada Inter'i öne geçiren golü attı. Ciro Immobile, 35. dakikada bu gole cevap verdi.

67. dakikada Inter'in bir diğer stoperi Milan Skriniar, Inter'e galibiyeti getiren golü attı.

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemedi.

1 maç eksiğine karşın liderlik koltuğunu devralan Inter, ligde üst üste 8. galibiyetini aldı ve puanını 49'a yükseltti. Lazio ise üst üste 2. yenilgisini alarak 32 puanda kaldı.

Inter, gelecek hafta Atalanta'ya konuk olacak. Lazio ise Salernitana deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.