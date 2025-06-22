21 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-B. Dortmund
3-4
21 Haziran
Inter-Urawa RD
2-1
22 Haziran
Fluminense-Ulsan HD FC
01:00
22 Haziran
River Plate-Monterrey
04:00
21 Haziran
Real Oviedo-CD Mirandes
3-1UZS
21 Haziran
Bodo/Glimt-Brann
3-0

Inter galibiyetle tanıştı!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Inter, Urawa Reds'i, 2-1 mağlup etti.

calendar 22 Haziran 2025 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter galibiyetle tanıştı!
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ilk maçında İtalya ekibi Inter ile Japonya ekibi Urawa Reds ile karşı karşıya geldi.

Lumen Field'da oynanan mücadele, 2-1 Inter galibiyeti ile sonuçlandı.

Urawa Reds'in golü, 11. dakikada Watanabe'den geldi. Inter'e galibiyeti getiren golleri ise 78. dakikada Lautaro Martinez ve 90+2'de Carboni kaydetti.

Bu sonuç sonrası Inter puanını 4 e çıkartırken Urawa Reds ise hala puan ile tanışamadı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı yüzünden bu maçta forma şansı bulamadı.

Grupta bir sonraki maçta Inter, 26 Haziran'da River Plate ile karşı karşıya gelecek. Urawa Reds ise 23 Haziran'da Monterrey ile kozlarını paylaşacak.


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