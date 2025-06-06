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Inter'den Rasmus Hojlund hamlesi!

Inter, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund ile ilgileniyor. İtalyan ekibi, bu transfer için Manchester United ile temas kurdu.

calendar 06 Haziran 2025 17:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Rasmus Hojlund hamlesi!
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Avrupa'da sezonun tamamlanmasının ardından transfer hareketliliği de başladı.

INTER HAREKETE GEÇTİ

Telegraph'ta yer alan habere göre, Inter, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund ile ilgileniyor. Inter, Danimarkalı futbolcunun transferi için Manchester United ile temasa geçti.

İtalyan ekibinin, 22 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak veya satın alma opsiyonu ile kadrosuna katmayı düşündüğü, Manchester United'ın ise Hojlund için düşüncesinin kalıcı transfer olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester United'da geride kalan sezonda 52 maçta süre bulan Hojlund, 10 gol attı ve 4 asist yaptı.


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