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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

calendar 26 Haziran 2025 01:02 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 01:04
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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 Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sağ bacağında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu, takımın Kulüpler Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında antrenman yaptığı ABD'nin Seattle kentinde sağ bacağından MR taramasından geçti. Yapılan testlerde, sağ bacağındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Inter'le bu sezon 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, takımı için 11 gol kaydetti. 

 

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