İngiltere'den Joe Worrall'a tam destek

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Joe Worrall'a İngiltere'den tam destek geldi.
Ada basınından Colin Fray, Nottingham Forest'ın Joe Worrall'ı Beşiktaş'a kiralık olarak verme kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "O, bu kadroda yer alan herkes gibi her zaman hatırlanacaktır. Worrall şu anda pek çok Forest oyuncusu gibi kiralık durumda, ne zaman City Ground'a dönerse kesinlikle memnuniyetle karşılanacağına eminim."
"HER ZAMAN KAPTANLIĞI HAK EDEN BİRİ"
İngilizler, Worrall için "Her zaman kaptanlığı hak eden biri olacak" yorumunu yaptı.
İLK MAÇINDA NE YAPTI?
Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi.
İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı.
Birçok pozisyonda mutlak golü engelleyen Worrall, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
İngiliz oyuncu, çok sayıda Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazandı.
Ada basınından Colin Fray, Nottingham Forest'ın Joe Worrall'ı Beşiktaş'a kiralık olarak verme kararını değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: "O, bu kadroda yer alan herkes gibi her zaman hatırlanacaktır. Worrall şu anda pek çok Forest oyuncusu gibi kiralık durumda, ne zaman City Ground'a dönerse kesinlikle memnuniyetle karşılanacağına eminim."
"HER ZAMAN KAPTANLIĞI HAK EDEN BİRİ"
İngilizler, Worrall için "Her zaman kaptanlığı hak eden biri olacak" yorumunu yaptı.
İLK MAÇINDA NE YAPTI?
Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrall ilk maçında iki farklı görüntü çizdi.
İlk devrede zorlanan İngiliz savunmacı, ikinci 45 dakikalık bölümde kusursuzdu. Özellikle karşılaşma sonuna doğru yaşanan karambolme rakip boş kaleye gol atacakken kafasını röveşataya kalkan rakibinin ayağına doğru uzattı.
Birçok pozisyonda mutlak golü engelleyen Worrall, girdiği 13 ikili mücadelenin 10'unu kazandı.
İngiliz oyuncu, çok sayıda Beşiktaş taraftarının da beğenisini kazandı.