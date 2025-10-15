İngiliz basınından Victor Osimhen'e övgü!

Galatasaray 'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım formasıyla bir kez daha fark yarattı.

Benin karşısında hat-trick yapan yıldız futbolcu, ülkesine 2026 Dünya Kupası Play-Off bileti kazandırarak gecenin yıldızı oldu.

BBC MUHABİRİNDEN ÖVGÜ: "OSIMHEN DURDURULAMAZ"

BBC muhabiri John Bennett, karşılaşmanın ardından Victor Osimhen hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Bennett, Osimhen'in sahadaki etkisini şu sözlerle özetledi:

"Victor Osimhen, bir savunmacının kabusu olacak her şeye sahip. Yine Nijerya için harika bir performans sergiledi. Osimhen durdurulamaz."

"İNGİLTERE'DE OYNAMIYOR OLMASINA ÜZÜLÜYORUM"

Osimhen'in dünya çapında bir yıldız olduğunu vurgulayan Bennett, golcünün Premier Lig'de forma giymemesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi:

"Çok büyük bir kulüpte ve devasa bir taraftar kitlesi var ama bencilce olacak belki, yine de İngiltere Premier Ligi'nde oynamıyor olmasına üzülüyorum. Orada büyük bir etki yaratabilirdi."

Galatasaray formasıyla da etkileyici performansını sürdüren Osimhen, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde sergilediği oyunla Avrupa'nın en formda forvetlerinden biri olarak gösteriliyor.