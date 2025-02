ING Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı: Beşiktaş Fibabanka - Mersinspor

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, 14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa'da başlayacak.



Kupada Beşiktaş Fibabanka ile Mersinspor saat 18.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.



Bu karşılaşmanın galibi, 16 Şubat Pazar günü Fenerbahçe Beko - Galatasaray maçının galibi ile saat 16.00'da finalde mücadele edecek.



DÖRTLÜ FİNALE NASIL GELDİLER?



Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.



Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, ING Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.



Mersinspor, ilk kez mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda önemli bir başarıya imza atarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı. Mersin temsilcisi, TOFAŞ'ı 101-95 yenerek kupanın dışına itti.



Mersinspor'un rakibi Beşiktaş Fibabanka ise favorilerden Anadolu Efes'i ligdeki müsabakadan sonra kupada da mağlup ederek Şanlıurfa biletini aldı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 85-80 galip ayrıldı.



MERSİNSPOR İLK KEZ KATILDIĞI KUPADA DÖRTLÜ FİNAL'DE



ING Türkiye Kupası'nda ilk kez mücadele eden Mersinspor, TOFAŞ'ı eleyerek adını son dört takım arasına yazdırdı.



Mersin temsilcisi, ilk kez yer alacağı Dörtlü Final'de bu kez Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.



Mersinspor, rakibini de yenerek kupada finale çıkmayı hedefliyor.



DUSAN ALIMPIJEVIC: "SERT VE ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde 15 Şubat Cumartesi günü Mersinspor ile finale kalma mücadelesi verecek Beşiktaş Fibabanka'da başantrenör Dusan Alimpijevic, maçın sert ve zor geçeceğini söyledi.



Dusan Alimpijevic, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sırp başantrenör, ligin ilk yarısında Mersinspor ile oynadıkları maçta zorlandıklarını belirterek, "İlk yarıda oynadığımız maçta rakibimizi kıl payı mağlup ettik. Daha farklı bir maç olacak. İlk maçta gayet iyilerdi. Sert ve zor bir maç olacak. Francisco Cruz, David Efianayi ile Justin Cobbs takıma büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Dörtlü Final'de adım adım ilerlemek istediklerini dile getiren Alimpijevic, "Şu anda kupayı kazanmakla ilgili konuşamayız. Bizim dışımızda 3 takım var. Anadolu Efes maçında kupayı kazanmayı düşünmedik. Mersinspor maçında da düşünmeyeceğiz. Sadece önümüzdeki rakibimizi geçmeyi düşünüyoruz. Dörtlü Final'deki diğer rakiplerimiz için düşünecek fazla zamanımız yok. Mersinspor için az bir zamanımız var. Şu anda bütün konsantrasyonumuz ve enerjimiz Mersinspor maçına yönelik." değerlendirmesinde bulundu.



CAN SEVİM: "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"



Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Dörtlü Finali'nde 15 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş Fibabanka ile finale kalma mücadelesi verecek Mersinspor'da başantrenör Can Sevim, kupayı kazanmak istediklerini söyledi.



Can Sevim, saat 18.00'de başlayacak karşılaşmanın yapılacağı 11 Nisan Spor Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Organizasyonun çeyrek finalinde TOFAŞ'ı 101-95 yendikleri maçın hücum anlamında çok zengin geçtiğini belirten Sevim, "Karşılaşmada hücumlarımızı çok iyi kurguladık. Zaman zaman çok kaliteli ve rahat sayı bulduk. Top paylaşımımız da üst noktadaydı. Yaptığımız 24 asist ile sezon içindeki asist ortalamamızın üstünde bir maç çıkardık. İkinci periyodun sonlarında çok hücum ribaundu verdik. İkinci şans sayılarıyla oyunda kalmayı başardılar. İkinci yarıda da hücum ribauntlarını çok iyi kontrol ettik. Bu sayede de farkı artırdık. Rakibimizin çok kaliteli oyuncuları vardı. Alex Perez ve Yiğitcan Saybir, çok zor şutları soktu. Yine de sonunda hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş Fibabanka maçının sert geçeceğini vurgulayan Sevim, "Beşiktaş'la ilk yarıda oynadığımız maçta çok fazla fiziksel mücadele vardı. Beşiktaş'ın yapacağı sert ve temaslı savunmaya hazırlıklı olmalıyız. Türkiye standartlarının üzerinde temaslı bir savunma uyguluyorlar. Buna karşılık vermeliyiz. Buna sadece fiziksel olarak değil, mantalite olarak da hazırlanmalıyız. Çok tempolu ve hücum oynayan bir takım. Savunmada aktif olmalıyız. Pas kanallarında iyi çalışmalıyız. Karşımızda çok pas yapabilen bir takım var. Rotasyonları da doğru yerde kullanmak önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



ING Türkiye Kupası'nı kazanmak için önlerinde iki maç olduğunu aktaran Sevim, "İki maçta galip gelip kupa kazanabiliriz. Burada çok önemli takımlar var. THY Avrupa Ligi, BKT Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlar var. Burada kazanmak kolay değil. İki maçla bir kupa kazanabilecek olmamız da bizi motive ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Sonrasında milli takım arası var. Tüm konsantrasyonumuz burada." şeklinde konuştu.