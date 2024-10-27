Inaki Pena: "Acımasız iki sonuç aldık"

Barcelona forması giyen Inaki Pena, Bayern Münih ve Real Madrid galibiyetlerinin ardından, "Acımasız iki sonuç aldık." dedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Inaki Pena: 'Acımasız iki sonuç aldık'
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27 Ekim 2024 00:21
Barcelona forması giyen Inaki Pena, Real Madrid deplasmanında aldıkları 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Pena, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında aldıkları 4-1'lik galibiyet ve 4-0'lık El Clasico zaferleri için, "Acımasız iki sonuç aldık" ifadelerini kullandı.

İspanyol file bekçisi, Real Madrid maçının ardından, "Bayern Münih maçından sonra Real Madrid maçının lig için kilit derecede önemli olduğunu biliyorduk. Acımasız iki sonuç elde ettik ama hala çok maçımız var. Dünyanın en iyilerine karşı oynayabileceğimizi, herkesi yenebileceğimizi, bu mentaliteye sahip olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Pena ayrıca, "İyi bir performans sergilediğim için mutluyum. Gol yememek bizim için önemliydi." sözlerini sarf etti.

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