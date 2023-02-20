İlker Yağcıoğlu: 'Fenerbahçe eski oyununa dönmeli'

Takvim Gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin ligin son döneminde oynadığı oyuna dair bir yazı kaleme aldı.



İşte Yağcıoğlu'nun ifadeleri;

"SOL BEKE İHTİYAÇ VARDI"

Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın ardından lige istediği başlangıcı yapamadı. Sezon başındaki oyunundan uzaklaştı. Stopere Samet gelmişti. Sol beke genç Hollandalı Jayden Oosterwolde alındı. Sol beke ihtiyaç vardı.



"PRESİN ŞİDDETİ AZALDI"



Bu anlamda olumlu bir transfer ama en önemlisi Fenerbahçe için sezon başındaki oyununa geri dönmesi. Gol atmada zaten bir sıkıntısı yok. Ama rakibe yapılan baskıda ve oyun coşkusunda bir geriye gidişi var. Bu da rakiplerin Fenerbahçe kalesine gelmesine sebep oluyor.



"DAHA GÖMÜLÜ OYNAMALI"



Sezon başında kusursuz uygulanan ofsayt taktiği son maçlarda önde baskı doğru yapılmayınca zafiyet vermeye başladı. Belki Jesus savunma anlamında biraz daha gömülü oynamayı tercih ederse daha doğru olabilir. Sonuçta Fenerbahçe'nin sezon başındaki oyununa dönmeye ihtiyacı var."





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