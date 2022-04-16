İlk Yarı Yorumları: Fenerbahçe - Göztepe

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Miha Zajc'ın golüyle Fenerbahçe soyunma odasına giderken, yorumcular ilk yarıyı değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN



Ben futbolda kornerleri asist kabul etmiyorum. Çalışılmış pozisyonlarda belki asist derim ama bu piyango kornerlerde oyuncu asist yaptı demem. Fenerbahçe taraftarının inanılmaz bir ilgisi var maça. Sonuçlar ve oynanan oyun taraftarı getirir. Diyolar ki iyi oynasalar ne olacak diye. Kırmızı kar yağsa artık bu saatten sonra olağanüstü şeyler olur. Göztepe'ye kolay kolay pozisyon vermediler. Göztepe düşersek de en azından Fenerbahçe'yi yenelim diyor. Şu an küme düşen takımların en iyisi olarak görüyorum Göztepe'yi. Sezon başından çok farklı bir Fenerbahçe var. Oyuncularda Galatasaray maçından beri bir gerginlik var. Bu gerginlik takımı tutuk hale getiriyor.



ÖNDER ÖZEN



Son yıllarda bu aylar söz konusu olduğunda Kadıköy'de dolu tribünler hatırlamazdık. Çok büyük bir destek var. Fenerbahçe, yüksek baskı ile başladı. İlk 10 dakika için topu kazanma süresinde rekor çıkabilir. Belki net pozisyon olmadı ama oyunda belirgin bir üstünlük vardı. Zajc'ın vuruşu harikulade bir vuruştu. Devrenin ortasından itibaren Göztepe gelmeye başladı. 2-3 pozisyonu var, karşı karşıya. Göztepe önde de gidebilirdi devre arasına. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki baskılı başlangıcı skoru kopartabilir.



METİN TEKİN



Fenerbahçe'nin, geçen haftalardaki çok daha fazla bölümlere yaydığı üstünlük, 10-15 dakika vardı. Oyundan keyif aldığını göstermek için iyi bir ortam var. Oyun 1-0 olduğu müddetçe hep ortak olabilecek bir Göztepe izledik. Oyun üstünlüğü Fenerbahçe'de ama net pozisyonlar Göztepe'de. Altay'ın kurtarışları önemli.



GÜNTEKİN ONAY



Fenerbahçe maça iyi başladı, gol de erken buldu. İkinci gol geldi ama ofsayt tespit edildi. Göztpe sonrasında daha fazla hücumu düşündü.



İLKER YAĞCIOĞLU



Fenerbahçe öne geçti, iki gol ofsayttan dönüyor. O anda maçı kazandık duygusu oldu. Altay Bayındır'ın kurtardığı iki top olmasa, soyunma odasına farklı şekilde girilirdi.



FEYYAZ UÇAR



Fenerbahçe maça çok iyi başladı ama devreyi kötü bitirdi. Altay Bayındır'ın iki müthiş kurtartışı var. Fenerbahçe'nin kazanmak için ikinci golü bulması lazım.



ERMAN TOROĞLU



Bugün stadyumda gördüğüm en güzel şey seyirci. Fenerbahçe seyircisine helal olsun, şampiyonluk ümidi az olmasına rağmen müthiş bir atmosfer yaratıyorlar. Fenerbahçe, İrfan Can'ı arıyor. Oyun kuran kimse yok takımda. Fenerbahçe 10-15 dakika dışında oyuna ağırlık koyamadı. Göztepe'nin bu oyunla bu puanda olmaması gerekiyor. Üzücü gerçekten. Şu anda Arda'yı riske edemezsin. Maç şu aşamada genç oyunculara uygun değil.





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