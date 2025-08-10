İlk maçında maçın oyuncusu: Osayi Samuel!

Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonun ardından sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, yeni takımı Birmingham City'de ilk resmi maçında performansıyla gözleri kamaştırdı.
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Nijeryalı sağ bek, Championship'te ilk resmi maçına Ipswich Town karşısında çıktı. 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmada 27 yaşındaki oyuncu gösterdiği performans ile maçın oyuncusu seçildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
Fenerbahçe kariyerinde 178 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, 7 gol, 15 asist kaydetti.
