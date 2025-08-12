12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

İlk haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.

calendar 12 Ağustos 2025 20:00 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 20:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaki Gaziantep FK - Galatasaray maçının 8. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Galatasaraylı Rolland Sallai'nin yerde kalması nedeniyle penaltı verilen pozisyona ilişkin kayıtta şu ifadeler yer aldı:

VAR: "Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor."

Ali Şansalan: "Penaltı" 


İşte haftanın VAR kayıtları:

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
