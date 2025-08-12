İlk haftanın VAR kayıtları!

TFF, Süper Lig'de ilk haftanın VAR kayıtlarını açıkladı.
TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasındaki Gaziantep FK - Galatasaray maçının 8. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Galatasaraylı Rolland Sallai'nin yerde kalması nedeniyle penaltı verilen pozisyona ilişkin kayıtta şu ifadeler yer aldı:
VAR: "Seni potansiyel bir penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum. Bu açıyı göster. Sonra da uzattığını. Buradan başlayarak sonra da tersteki açıyı göster olur mu? Bir de oyuncunun numarasından emin olalım şimdi. Ali şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızılı oyuncu. Öncesini, esnasını ve sonrasını izletiyorum şimdi sana. Top oyunda. Evet bu da sana topun oyunda olduğubu gösterdiğim açı. Top tam oyuna girdiğinde durdur lütfen. Burada çekmeye başlıyor."
Ali Şansalan: "Penaltı"
İşte haftanın VAR kayıtları:
