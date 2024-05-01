İlhan Palut'tan Beşiktaş için açıklama!

Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, A Spor'da açıklamalarda bulundu.



Ligdeki durumlarını değerlendiren İlhan Palut, "Biz 2 hafta önce daha avantajlıydık. Bugün son 4 maç ve bir adım dezavantajlı duruma düştük. Çok yakın puanlar. Telafi etme mecburiyetinde olan takım durumuna geldik. Ankaragücü maçını kazansak, çok önemliydi. Yeni duruma odaklanacağız. Hata yapma lüksümüz son derece az." ifadelerini kullandı.



BEŞİKTAŞ MAÇI AÇIKLAMASI



Süper Lig'de cuma günü Beşiktaş ile oynayacakları maç sorulan Palut, "Beşiktaş büyük bir takım ve deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç. Beşiktaş'ın kötü havayı dağıtmak için bir reaksiyonu olacak. Beşiktaş'a büyük saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. İyi bir sonuç almak için uğraşacağız." cevabını verdi.



BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDI MI?



Adı daha önce Beşiktaş ile anılan 47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlılardan hiç resmi teklif alıp almadığı yönündeki sorunun ardından, "Beşiktaş maçımız var ona hazırlanıyoruz. Rizespor, Beşiktaş deplasmanında en başarılı nasıl olur, günün konusu bu" sözlerini sarf etti.



BÜYÜK TAKIM HAYALİ



Beşiktaş'tan bağımsız olarak büyük takımlar için kendisine bir süre belirleyip belirlemediği yönünde soru sorulan İlhan Palut, "Tabii ki bu iş yükseldikçe zor. Baskı arttıkça daha da zor. Ben hiçbir göreve talip değilim, talip olmam. En zor görev hangisiyse ben ona hazırım. Endişelerim yok, bu konuda kendime güvenim tam. Ama telaşım yok. Burada, Rize'de, bugün üretebiliyorum. 'Hiç mi en tepedeki yarışın içinde olmak istemezsiniz?' diye soracak olursanız, zamanı gelince ondan da bir çekincem yok. Ama bugün tüm konsantrem Rizespor. Böyle konuşmalar, böyle söylemler, insanı gün içindeki konsantrasyonun koparma potansiyeline sahip. Onun için bugün bütün sorumluluğum Rizespor'u en başarılı yerde bitirtme adına." açıklamasında bulundu.



"ARSENAL'İ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"



"Avrupa maçlarını yakından takip eden bir isim. Avrupa'da çalıştırmak istediği takım var mı?" sorusuna cevap veren İlhan Palut, "Bir takım var. Çok beğeniyorum, gelişimlerini takip ediyorum. Genç oyuncuların nasıl elit bir seviyeye gelip, nasıl en zor ligde kafaya oynadıklarını görüyorum. Tek bir takım var bu konuda Arsenal. Neden olmasın, inşallah. Kolay mı, zor. Ama çalıştırmak istemekten öte gıptayla takip ediyorum. Çünkü o büyük ekonomi içerisinde genç oyuncu aldılar ve gelişim gösterdiler. En zor ligde şampiyonluğu zorluyorlar. Bu sene de yakınlar. Aston Villa maçına çok canım sıkıldı. Olmaması gereken bir kazaydı. Onlar adına bu kadar emeğin sonuçlanmasını istiyorum. Kolay bir gelişim değil. O emeği, gelişimi kesinlikle görüyorum. İnşallah bu sene sonuçlandırırlar. İnşallah Arsenal Premier Ligi kazanır. Sıkı bir Arsenal takipçisiyim ve onların şampiyon olmasını istiyorum bu sene." değerlendirmesinde bulundu.







