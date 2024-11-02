İlhan Palut: 'İyi gitmiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör, iyi gitmediklerini söyledi.Palut, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki maçta bir nefes aldıklarını ve bunu sürdürmek için Sivas'a geldiklerini belirtti.Yaşanılan kötü periyottan sonra bir istikrar yakalamaları gerektiğini vurgulayan Palut, o niyetle zor bir deplasmana geldiklerini ifade etti.Sivasspor'un enteresan bir takım olduğunu ve iyi oynadığı zaman tehlikeli olduğunu aktaran Palut,dedi.Kontrollü oyuna bir de gol eklediklerini söyleyen Palut,diye konuştu.Palut, Sivasspor'un 72. dakikada 10 kişi kaldığını anımsatarak, bu dakikadan sonra denemeler yaparak beraberliği getirecek skoru bulmaya çalıştıklarını belirtti.Alınan mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Palut, şunları kaydetti: