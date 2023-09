İlhan Palut: 'Fenerbahçe'ye karşı cesur oynayacağız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, kendilerine güvenenlere, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karşılığını vermeleri gerektiğini söyledi.Sezon başında yeşil-mavili takımın başına getirilen Palut, AA muhabirine, Çaykur Rizespor'un Süper Lig'e yükselmesine katkıda bulunan önemli oyuncularla yollarına devam ettiklerini, gelişime açık ve genç bazı oyuncuları da kadrolarına kattıklarını belirtti.Palut, ligin 6 haftasının geride kaldığını anımsatarak, "Bu sürede elbette çok önemli eksiklerimiz de var. Bazı maçlarda iyi oynamadığımız anlar oldu ama genel manada oyuncularımın gösterdikleri mücadele ve özveriden memnunum. Gelişime çok açık bir takım var. Bazı oyuncuların zamana ihtiyacı var ama 6 haftada kabul edilebilir bir takım var." dedi.Yeni bir oyun kültürü oluşturmaya çalıştıklarına işaret eden Palut, "Genç oyuncuların sahada istediklerimizi yapmaya başladıklarını görünce bundan mutluluk duyuyoruz. Bizim de genç oyunculardan öğrendiğimiz ve tecrübe edinimlerimiz var. Son haftalardaki eksiklerimizi görerek, nerelere daha çok eğilmemiz gerektiğini gördük. Kendi adıma, güzel bir kulüpte özverili, öğrenmeye açık oyuncularla çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.Palut, transferin bitimine yakın gelen oyuncuların adaptasyonu için zamana ihtiyaç olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti:"Farklı kültürlerden ve oyun takvimlerinden gelen oyuncularımız var. Bir yandan oynatıp, diğer yandan hazırlamaya çalışıyoruz. Neler yapmak istediğimizi onlara gösteriyoruz. Samsunspor maçından sonraki milli arada takım hem fizik olarak eşit bir noktaya gelmiş olacak hem de bütün oyuncularımız nasıl bir oyun oynayacağımıza hakim olacak."Rize'ye geldiği andan itibaren her türlü desteği Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve diğer paydaşlardan gördüklerini anlatan deneyimli teknik direktör, şunları kaydetti:"Özellikle şehir takımlarında birliktelik, iç huzur, kenetlenme, futbol dışı etmenler olarak görünse de futbola direkt etkileri olan durumlar. Şehrin bize olan güvenini hissediyoruz. Ona göre çalışıyoruz. Bu bize rahatlıktan öte sorumluluk veriyor. Bize güvenen insanlara, iyi mücadele ederek ve cesur bir oyun sergileyerek karşılığını vermemiz gerekir. Umarım her şey bu şekilde devam eder ve sonuçlar da bizi destekler. Çok daha fazla insanı etrafımızda birleştirir."İlhan Palut, şehir için en iyisini isteyerek çalıştıklarını dile getirerek, "Puan cetvelindeki sıralamadan çok, sahada daha iyi neler yapabileceğimizi hesaplıyoruz. Ligin bu zamanındaki sıralamalar çok anlam ifade etmiyor. Çok iyi giden ve gitmeyen takımlar arasında 5-6 puan fark var." diye konuştu.Oyunlarını geliştirme ve beraber oynama alışkanlığını kazandırma çabasında olduklarına dikkati çeken Palut, "Ligi bitirdiğimiz pozisyon önemli. İlk yarıyı bitirdiğimizde takımın durumunu çok daha net göreceğiz. Hangi hedefe kilitlenebiliriz, buna bakacağız. Şu anda daha iyi oyun, daha iyi mücadele ile meşgulüm." ifadelerini kullandı.Palut, Fenerbahçe ile hafta sonu zorlu bir maça çıkacaklarını anımsatarak, "" dedi.Fenerbahçe'nin ivmeyi yakalamış bir görüntü sergilediğini belirten Palut, "" değerlendirmesinde bulundu.Palut, A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yerine göreve getirilen Vincenzo Montella'ya da başarı dileyerek, her teknik direktörün milli takımın doğal yardımcı antrenörü olduğunu ve oyuncu hazırlama görevi bulunduğunu kaydetti.