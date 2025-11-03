03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-166'
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-061'
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
1-079'

İlhan Palut: "Değerli bir galibiyet aldık"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 03 Kasım 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Değerli bir galibiyet aldık'
Trendyol Süper Lig'inin 11. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, duran toptan da olsa bir golle değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda buldukları birkaç pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.

Rakiplerinden topu geç kazandıklarını ifade eden Palut, "Fatih Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tane de pozisyon da buldular. İkinci yarıya baktığımız zaman, ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskıyı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli bir galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık." diye konuştu.



Palut, hücumda daha agresif olmaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bireysel oyuncu performanslarının o bölgede daha yukarı çıkması lazım ki bu da bizim görevlerimizden bir tanesi. Kritik bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fatih Karagümrük takımı da her maç olduğu gibi bu maçta futbolun doğrularını yapmaya çalışıp iyi mücadele etti. Onlara da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
