08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-0
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
1-035'
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
0-05'
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-0
08 Kasım
Como-Cagliari
0-0
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
0-0DA
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-1
08 Kasım
West Ham United-Burnley
1-1DA
08 Kasım
Everton-Fulham
1-0DA
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-2
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
1-173'
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
2-177'
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
0-177'
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
6-076'
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
0-01'
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
2-3
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

İlhan Palut: "Ben takımımdan memnunum"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 08 Kasım 2025 18:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi. 

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.

Gaziantep FK'nin sahada son derece iştahlı bir takım olduğunu bilerek maça çıktıklarını belirten Palut, "İlk yarıdan son derece memnunum. Sadece kaybettiğimiz toplar sonrası pozisyonlar ve ilk yediğimiz golde olduğu gibi merkezde kaybettiğimiz toplar bize rakibin geçişi olarak döndü ve bundan bir gol daha yiyebilirdik. Diğeri çok çaprazdandı. İkinci yarıya çok iyi başladık. Oyun hakimiyeti elimizdeydi." dedi.



Verilen penaltıyı kabul etmekte zorlandığını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Genel manada zevkli bir maç olarak öngörüyorduk bu maçı ve gerçekten standart bir futbol seyircisi ile taraflı bakmayan insanlar için çok güzel bir maç oldu. Tempo yüksekti, gittiler geldiler. Bu arada gol pozisyonları vardı, kırılma anları vardı. Güzel bir futbol müsabakasıydı. Ben takımdan memnunum. Kazanabilirdik, beraber kalabilirdik. Belki ilk yarı 2 olsa maç istemediğimiz bir yere gidebilirdi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
