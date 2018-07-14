"BEŞİKTAŞ'TA GOL SORUNU KALMAZ"

"FUTBOL ZEKASI İLERİDE"

70'İNCİ DAKİKA ESPRİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız ile Guti Hernandez, dün siyah-beyazlı kulübün resmi instagram hesabındaki canlı yayında soruları yanıtladı.Futbolculuk döneminde forvet oynadığı için, takımdaki gol ayaklarına daha fazla katkı verebileceğini belirten İlhan, "Geçmişteki birikimlerimizi onlara aktararak en iyi çözümleri üretmeye, karar vermelerini çabuklaştıracak işlerde yardımcı olacağız" yorumunu yaptı.Özellikle forvetteki oyuncuların, tehlikeli noktalarda topla buluştuklarında çabuk karar vermeleri gerektiğini ifade eden İlhan şöyle devam etti: "Oyuncuyu yavaş yavaş yükseltmek lazım. Mesala genç oyuncu Cyle Larin'i çok beğeniyorum. Üstün özellikleri var. Üstüne de koymaya devam ederse, büyük futbolcu olabilir. Futbol zekası da ilerde. Biraz eksiklerini gidererek büyük futbolcu olma potansiyeli var. Bu da Beşiktaş için önemli bir avantaj olacak."Beşiktaşlı taraftarların 70. dakikada maçta sıkıntı olması durumunda Guti ve İlhan Mansız'ın oyuna girebileceği yönündeki esprileri hakkında İlhan; "Taraftarları bu şekilde umutlandırıyor olmamız bizi sevindiriyor. Buraya bilgi birikimimizi vermeye geldik. Umarım ne Guti'ye ne de bana 70'ten sonra ihtiyaç duyulur. Yuvama geri döndüm, bana verilen bu şansı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Heyecan üst seviyede. Öğrenmeye aç bir kişiliğim var" ifadelerini kullandı.