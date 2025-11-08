İki kayıpsız ekip karşı karşıya: Beşiktaş GAİN - Anadolu Efes!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



Bu sezon ligde kayıpsız ilerleyen iki ekip de serilerini sürdürmek için parkede olacak.