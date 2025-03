Igor Tudor'dan Kenan Yıldız ve Vlahovic açıklaması!

Juventus'un yeni teknik direktörü Igor Tudor, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.Milli oyuncu Kenan Yıldız ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında konuşan Hırvat teknik adamın ifadeleri şu şekilde:Igor Tudor: "Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için yönetime ve kulübe teşekkür etmek istiyorum. Juventus'u çalıştırmak benim için bir onur ve bu takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu kulübün neyi temsil ettiğini, tarihini ve prestijini biliyorum. Böyle büyük bir kulüp sizi istediğinde duygulanmamak mümkün değil. Juve, herkesin çalıştırmak isteyeceği bir kulüp ve ben de bu meydan okumaya hazırım.""Vlahovic çok güçlü bir oyuncu. Onu çalıştıracak olmaktan mutluyum. Üst düzey bir forvette olması gereken her şeye sahip: Gol atıyor, zeki, büyük bir karakter gösteriyor ve takım arkadaşlarını motive etmeyi biliyor. Şu anda kendisi için özel bir dönem ama çok çalışmak istiyor ve en önemli şey de bu.Kadromuzda onun yanı sıra [Randal] Kolo Muani de var, ikisi de güçlü oyuncular ve onların varlığı takım için büyük bir avantaj. Beraber oynayabilirler mi? Elbette oynayabilirler ya da sadece biri sahada olabilir. Önemli olan, kaliteli oyunculara sahip olmaktır çünkü bir teknik direktör, kaliteli oyuncular olmadan çok az şey yapabilir.""Kenan Yıldız ve Teun Koopmeiners da nadir bulunan özelliklere sahip oyuncular ve bu yüzden çok değerliler. Gol atmaları gerekiyor çünkü futbolda hücum oyuncuları belirleyicidir. Benim görevim, herkesin en iyi performansını sergileyebilmesi için doğru pozisyonları bulmak ve takıma katkılarını artırmak olacak. Takım, teknik direktör değişikliğinden dolayı üzgündü ama aynı zamanda motive olmuş ve yeniden başlamak için istekli görünüyor. Önemli olan da bu.""Daha önce dört ve üçlü savunma sistemleriyle oynayan takımları çalıştırdım. Bazen adam adama, bazen de alan savunması yaptık. Her takımın farklı özellikleri var ve bir teknik direktör, elindeki oyunculara en uygun sistemi bulmakta başarılı olmalıdır. Mucizevi formüller veya otomatik olarak başarı getiren sistemler yoktur. Önemli olan motivasyon, ruh ve her mücadeleyi kazanma isteğidir.""Taktiksel anlamda ilk gelişmeleri görmek birkaç hafta sürebilir, ancak baştan beri net olması gereken şey takım ruhudur. İki şeye ihtiyacımız var: akıl ve yürek. Cesur bir takım istiyorum, hiçbir şeyden vazgeçmeyen bir ekip. Hücum etmeyi ve rakip sahada çoğalmayı seviyorum ama gol yemek de istemiyorum. Futbol değişiyor, taraftarlar daha talepkar hale geliyor ve biz de hem etkili hem de izlenmesi keyifli bir futbol oynamalıyız. Oyunun kalitesini asla göz ardı edemeyiz.""Juve'de hem oyuncu hem de yardımcı antrenör olarak çok şey öğrendim. Bu kulübün benzersiz bir çalışma kültürü var. Genç bir oyuncuyken burada yaşadığım bazı anıları futbolculara anlattım: Zinedine Zidane'ın, dünya çapında bir süperstar olmasına rağmen tedavi odasında bana yerini vermesi veya Alessandro Del Piero'nun, takım görevlilerine saygı göstermek için kıyafetlerini nasıl düzenli bırakmam gerektiğini anlatması Bunlar küçük detaylar gibi görünebilir ama fark yaratan şeylerdir. İşte Juventus budur: Saygı, disiplin, fedakarlık ve kazanma arzusu.""Yıllar boyunca birçok takımla çalıştım ama burada bulduğum zihniyeti hiçbir yerde görmedim. Juventus'ta önce iş gelir ve her karar büyük titizlikle alınır. Bu ruh bizim çıkış noktamız olmalı.""Marcello Lippi ile konuştum, benim için her zaman bir rol model olmuştur. Beni buraya getiren oydu ve onu düşündüğümde aklıma Juventus geliyor. Onun iletişim tarzı, soyunma odasını yönetme biçimi ve kazanan kültürü aktarma şekli, hala içimde taşıdığım şeyler. Ona büyük bir sevgi besliyorum."