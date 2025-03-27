Iğdır FK'nin hedefi play-Off

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçı kazanarak play-off hattı olan mavi grupta kalmayı hedefliyor.
Art arda alınan galibiyetlerle iddiasını artıran Iğdır FK, milli aranın bitmesinin ardından ilk maçında evinde Central Hospital Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Ligde 43 puanla 11. sırada yer alan ve teknik direktör Çağdaş Çavuş'un gelişiyle yükselişe geçen Iğdır ekibi, Ümraniyespor maçından 3 puan alarak "mavi hat" diye nitelendirilen play-off hattına yükselmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş, AA muhabirine, kaliteli kulüp organizasyonu ve oyuncu grubunu hep beraber çıkardıklarını ve çok güzel bir hava oluştuğunu söyledi.
Iğdır FK'nin ligin alt sıralarında yer almasının şaşırtıcı olduğunu belirten Çavuş, şöyle devam etti:
"Burada olmak bizim için değerli, burayla yetinmememiz gerekiyor. Geldiğim günden bu zamana kadar 8 maç oynadık, bu 8 maçın 7'sinde gerçekten çok üstün oynadığımız maçlardı. Geldiğimde de oyuncularıma söylediğim, biz bu kaliteyi sadece zihnimizdeki değişiklikle beraber yaratabiliriz şeklindeydi. Çok iyi bir oyun ortaya koyuyorlar, mücadele gösteriyorlar. Kalitelerini ortaya koydular, 8 maçtır insanlara gösterdikleri bu, bence kalan 8 maçta da aynısını gösterecekler."
- "8 maçta yaptıklarını gördükleri için şimdi herkes farklı hayaller kurmaya başladı"
Takımın elde ettiği başarıların Iğdır halkından da olumlu dönüş aldığını işaret eden Çavuş, "Bazı bölgelerdeki yapılan işlerin oradaki halkı mutlu etmesi kadar güzel bir şey yok, bizi de çok mutlu ediyor. Iğdır halkının, taraftarının mutlu olması, güzel geri dönüşler almamız. Bunu oyuncu grubumun saha içerisindeki coşkulu oyunu çok net ortaya çıkardı, insanlar da buna inandılar. 8 maçta yaptıklarını gördükleri için şimdi herkes farklı hayaller kurmaya başladı." diye konuştu.
- "Play-off içerisinde olmayı istiyoruz"
Bu hafta oynanacak Ümraniyespor maçını da kazanarak mavi hat içerisine girmeyi ve burada konumlanmayı hedeflediklerini anlatan Çavuş, şunları söyledi:
"Bizim hedefimiz kırmızı gruptan uzaklaşmaktı, sonrasında süreç bizi nereye götürür bunu görmekti. Tabii ki şimdi bu kadar güzel bir ivmeyi yakaladıktan sonra şu anda puan skalasına bakıldığında konum anlamında da bir yere yavaş yavaş konumlandığımızda halkı umutlandırdığı gibi bizi de umutlandırıyor. Her maça tek tek devam edeceğiz, bu tek tekleri topladığımızda bizi nereye koyacak onu göreceğiz. Şimdi Ümraniye maçı, ilk, bizim için en önemli ve en değerli maç. Bunu kazanıp o mavi hat içerisinde, play-off içerisinde olmayı istiyoruz.
"Bu takımın genetiğinde doğasında play-off'larla beraber güzel iş yapmışlığı var" diyen Çavuş, "Umarım ben de oyuncu grubumuzla beraber onu yaşarım. Hayalleri kurmak ve yaşamak kadar güzel bir şey yok. Onu yaşayan biz oluruz umuduyla sezon sonuna kadar tek maç tek maç devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.
Iğdır FK'nin hedefi play-Off
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde yükselişe geçen Iğdır FK, Ümraniyespor'u yenerek play-off hattına girmeyi ve sezon sonuna kadar burada kalmayı hedefliyor.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında 28 Mart Cuma günü Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçı kazanarak play-off hattı olan mavi grupta kalmayı hedefliyor.
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