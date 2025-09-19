19 Eylül
Göztepe-Beşiktaş
20:00
19 Eylül
Serik Belediyespor-Bandırmaspor
1-0
19 Eylül
Ümraniye-Iğdır FK
0-1
19 Eylül
İstanbulspor-Arca Çorum FK
3-1
19 Eylül
Hatayspor-Boluspor
20:00
19 Eylül
VfB Stuttgart-St. Pauli
21:30
19 Eylül
Real Betis-Real Sociedad
22:00
19 Eylül
Lecce-Cagliari
21:45
19 Eylül
Lyon-Angers
21:45
19 Eylül
S. Rotterdam-FC Twente
21:00

Iğdır FK, deplasmanda tek golle kazandı

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Iğdır FK, Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 19 Eylül 2025 18:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, deplasmanda tek golle kazandı
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 1-0 önde tamamladı.

Iğdır FK'ye galibiyeti getiren gol 77. dakikada Alim Öztürk'ten geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor, ligde 4 puanda kalırken Iğdır FK ise puanını 8'e çıkardı.

Ümraniyespor ligin 7. haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
