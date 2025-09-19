Iğdır FK, deplasmanda tek golle kazandı

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi.
Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Iğdır FK 1-0 önde tamamladı.
Iğdır FK'ye galibiyeti getiren gol 77. dakikada Alim Öztürk'ten geldi.
Bu sonuçla Ümraniyespor, ligde 4 puanda kalırken Iğdır FK ise puanını 8'e çıkardı.
Ümraniyespor ligin 7. haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK ise evinde Hatayspor'u konuk edecek.
