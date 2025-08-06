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Iğdır FK, 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

calendar 06 Ağustos 2025 22:39
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Iğdır FK, 10 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 10 yeni futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına sürdürüyor.

Iğdır temsilcisi bu kapsamda Tahir Babaoğlu ve Dorin Rotariu ile 1, Yusuf İnci ve Melih Akyüz ile 3, Ali Kaan Güneren ve Oğuz Kağan Güçtekin ile 2+1, Doğan Erdoğan, Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe ile 2, Özder Özcan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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