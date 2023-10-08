Tek kadınlarda dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek, Çin Açık'ta kupaya uzandı.



Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, Swiatek ile dünya 22 numarası Rus Liudmila Samsonova karşılaştı.



Swiatek, 1 saat 9 dakika süren mücadelenin ardından Samsonova'yı 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.



Bu sezon Dubai Açık ve Madrid Açık'ta finalde kaybetmesinin ardından ilk WTA 1000 serisi zaferini yaşayan Polonyalı tenisçi, kariyerinin 16. şampiyonluğuna ulaştı.



