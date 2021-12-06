iddaa oranları: Dortmund - Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda 6. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi



Borussia Dortmund'a 1.15 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyet oranını 7.40 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 5.00 oldu.



Borussia Dortmund - Beşiktaş, mücadelesi 7 Aralık Salı 23:00'te oynanacak.



MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER



• Türk takımlarıyla oynadığı dokuz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Borussia Dortmund (7G 1B), tek yenilgisini 1999/2000 UEFA Kupası son 16 turunda iç sahada Galatasaray'dan aldı (0-2).



• Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç iç saha maçının ikisini kaybeden Borussia Dortmund (1G), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 14 karşılaşmada almıştı (7G 5B).





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